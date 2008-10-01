Полузащитник Алекс Крал рассказал о бытовой стороне переезда в Москву.

– Я очень рад. У прекрасные тренировочные условия, замечательные. Когда готовился индивидуально, у меня были все возможности. Одноклубники потрясающие, они здорово приняли всех иностранцев. Когда какие-то совместные мероприятия, нас всегда зовут. Я прошел и через обряд посвящения.

Посещение бани. Я прошел все ритуалы с вениками. Это не парни делали, а сотрудники бани. Это было очень приятно, помогло восстановиться. Потом мы сидели и болтали. На ужин мы заказали типичную русскую еду – уху. Такой тимбилдинг. Мне очень понравилось. В «Спартаке» нормально ходить в баню. Сидишь в полотенце, в шапках, едим и болтаем. Иногда забегаешь в саму баню.

– От России ждешь другого обряда.

– Меня все приятно удивило. Даже с этой точки зрения я замечательно вписался в команду. У нас много молодых игроков от 20 до 25 лет. Идеально для «Спартака».

– Учите русский?

– Русский очень похож на чешский. С приветствиями или простыми предложениями я справляюсь. Я выучил несколько типичных фраз: «Как дела» и все такое. Если парни шутят друг с другом, я пока не очень понимаю.

Но когда тренер дает инструкции, рассказывает о схеме или об упражнении, процентов 70 я понимаю. К тому же у нас есть переводчик, он переводит все для иностранцев на английский. Но я учу русский каждый день, – сказал Крал.