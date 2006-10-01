Крал об отставке Кононова: «Из-за неудачных результатов это было вопросом времени»

Полузащитник Алекс Крал ответил на вопросы об игре команды.

– Конечно, я ждал другого начала, как и любой другой футболист, я хочу побеждать. Ситуация сложилась так, что после поражения от «Оренбурга» тренер подал в отставку. Из-за неудачных результатов это было вопросом времени. Кто его сменит, я не знаю, посмотрим в ближайшие дни.

– Вам играть с «Краснодаром». К тому моменту будет новый тренер?

– Скорее всего, сложится так, что нами будет руководить помощник. Затем будет пауза на матчи сборных, и клуб представит нового тренера.

– Отставка Кононова создает вам сложности?

– Думаю, для меня ситуация совершенно не изменилась. Я в «Спартаке» примерно четыре недели, я только добиваюсь авторитета. Продолжу при новом тренере.

– Болельщики разочарованы?

– «Спартак» – это исторически самый успешный клуб в России. Как «Спарта» и «Славия» в Чехии. Когда все идет не так, разочарование в клубе и среди болельщиков огромное. Но из-за того, что «Спартак» такой большой клуб, и у него болельщики по всей России, волна негатива не такая значительная. Разумеется, некоторые злы, но мы не можем их винить.

– Возможно, одна из причин проблем – то, что у «Спартака» молодая команда?

– У нас в общем не только молодая команда, а еще и много новичков. Летом пришло много футболистов, все только устаканивается. Нам еще предстоит многому научиться. Когда команда терпит неудачу, ее терпят и игроки, и тренер. Но я уверен, что у «Спартака» огромный потенциал.

– То есть победы – это вопрос времени?

– Именно. Нам нужно добиться успешного результата. Возможно, нам в этом может помочь перерыв на матчи сборных. Думаю, поездка в сборные поможет все исправить. Каждый из нас победит, мы все вернемся полными сил, – сказал Крал.