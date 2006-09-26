Юрий Семин: «Семак, бесспорно, один из ведущих тренеров России. И уже достиг большого успеха»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о работе главного тренера Сергея Семака.

– С большинством названных вами клубов-фаворитов работают достаточно молодые тренеры. Сергей Семак, с которым вам предстоит очная встреча в 11-м туре, наиболее яркий представитель этой волны?

– Он, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха.

– Так и запишем: в субботу нас ждет тренерское противостояние! С поколенческим оттенком.

– Не надо так записывать! В субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они все и решат.

– А тренерские задумки, находки, попытки удивить визави?

– Исполнители всех этих замыслов – игроки. Вот исполнение все и решит, – сказал Семин.