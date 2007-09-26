ФИФА не приняла голоса капитана и тренера сборной Египта для The Best. Оба были за Салаха

не приняла голоса капитана и тренера сборной Египта для .

В опубликованных полных результатах голосования от Египта присутствует только журналист. Голоса бывшего тренера сборной страны Хавьера Агирре и капитана команды Ахмеда Аль-Мухаммади не были учтены.

Известно, что оба они поставили на первое место форварда Мохамеда Салаха.

По данным египетской федерации футбола, официальная заявка с данными о голосовании была отправлена в ФИФА ​​15 августа, а подтверждение – 19 августа, до наступления дедлайна.

Тем не менее, эти голоса не были учтены. Египетская федерация расследует этот вопрос, так как считает, что отправила данные вовремя и действовала в соответствии с уставом ФИФА.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.