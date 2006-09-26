Неймар прибыл в Каталонию на суд с «Барсой». Бразилец хочет взыскать 18 млн евро бонуса и проценты

Нападающий «ПСЖ» Неймар прибыл в Барселону.

Бразилец прилетел в Каталонию, чтобы присутствовать на судебном заседании против «Барселоны».

Неймар хочет добиться от «Барсы» выплаты бонуса в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 22 миллиона он получил и теперь требует остальную часть в 18 миллионов.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с «ПСЖ» летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.

«Барселона» направила ответный иск. Каталонцы настаивают, что подписной бонус полагался за выполнение всего контракта, который был рассчитан до июня 2022 года, и требуют возврата пропорциональной части первого платежа.

Судебный процесс должен был состояться 31 января, но его отложили, поскольку «Барса» потребовала, чтобы «ПСЖ» предоставил оригинальные контракты игрока с парижским клубом.

На прошлой неделе каталонцы вновь потребовали больше документации, но слушание не было отложено.