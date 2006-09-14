Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» против «Валенсии»

В стартовом матче 4-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Мальорка» голов не забили.
В субботу «Реал» примет на своем поле «Леванте», «Атлетико» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».
Чемпионат Испании
4-й тур
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Иберостар»
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Мальорка –
Рейна, Састре, Вальент, Раильо, Баба, Дани Родригес (Кубо, 63), Баба, Севилья, Лаго Джуниор, Фебас (Алегрия, 84), Будимир (Пратс, 75).
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Атлетик –
Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 52), Дани Гарсия, Муниаин, Рауль Гарсия, Кордоба (Адурис, 58), Уильямс (Ларрасабаль, 85).
- Предупреждения:
- Дани Родригес (1), Дани Гарсия (30), Мартинес (43), Унаи Лопес (46), Баба (65), Пратс (76), Севилья (90).
- Дата проведения
- 14 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Каземиро, Кроос, Хамес, Винисиус Жуниор, Бензема.
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 15 сентября, 13.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 15 сентября, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 15 сентября, 17.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.