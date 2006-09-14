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Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» против «Валенсии»

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В стартовом матче 4-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Мальорка» голов не забили.

В субботу «Реал» примет на своем поле «Леванте», «Атлетико» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

Чемпионат Испании

4-й тур

Мальорка – Атлетик 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Иберостар»
превью матча онлайн статистика
МальоркаРейна, Састре, Вальент, Раильо, Баба, Дани Родригес (Кубо, 63), Баба, Севилья, Лаго Джуниор, Фебас (Алегрия, 84), Будимир (Пратс, 75).
АтлетикУнаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 52), Дани Гарсия, Муниаин, Рауль Гарсия, Кордоба (Адурис, 58), Уильямс (Ларрасабаль, 85).
Предупреждения:
Дани Родригес (1), Дани Гарсия (30), Мартинес (43), Унаи Лопес (46), Баба (65), Пратс (76), Севилья (90).

 

Реал Мадрид – Леванте
Дата проведения
14 сентября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Каземиро, Кроос, Хамес, Винисиус Жуниор, Бензема.
ЛевантеФернандес, Дуарте, Везу, Клерк, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич, Постиго, Майораль, Моралес.

 

Леганес – Вильярреал
Дата проведения
14 сентября, 17.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Атлетико
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Валенсия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Эспаньол
Дата проведения
15 сентября, 13.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Севилья
Дата проведения
15 сентября, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Гранада
Дата проведения
15 сентября, 17.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Осасуна
Дата проведения
15 сентября, 19.30, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Хетафе
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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