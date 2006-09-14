Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Барселона» против «Валенсии»

В стартовом матче 4-го тура испанской Примеры «Атлетик» и «Мальорка» голов не забили.

В субботу «Реал» примет на своем поле «Леванте», «Атлетико» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

Чемпионат Испании

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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