Александр Головин: «Монако» должен в атаке играть, как сегодня, в защите – еще лучше»

Полузащитник «Монако» поделился эмоциями после матча 7-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (3:1), в котором он сделал дубль и отдал голевой пас.

- Лучший ли это ваш матч за ?

– Наверное, да. Точно даже не могу сказать, самый ли лучший. Просто рад тому, что выиграли наконец-таки, что удалось это сделать.

Мы уже должны были выигрывать со «Страсбуром» (2:2), с «Реймсом» (0:0). Должны были выигрывать раньше, но наконец это случилось.

Надеюсь, что у всех в голове что-то поменяется в нашей команде, и мы будем более уверенно вести себя на поле.

- Это то, как «Монако» должен играть?

– Да, думаю, мы должны играть, как сегодня, как минимум в атаке.

В обороне должны играть еще лучше, не давать шансов, потому что мы вроде бы и не давали шансов, но моментами у них были какие-то непонятные подачи – и момент появляется.

В атаке мы должны играть так же, в защите – еще лучше. Это будет лицо «Монако», – сказал хавбек сборной России.

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