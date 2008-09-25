Александр Головин: «Монако» должен в атаке играть, как сегодня, в защите – еще лучше»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 7-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (3:1), в котором он сделал дубль и отдал голевой пас.
- Лучший ли это ваш матч за «Монако»?
– Наверное, да. Точно даже не могу сказать, самый ли лучший. Просто рад тому, что выиграли наконец-таки, что удалось это сделать.
Мы уже должны были выигрывать со «Страсбуром» (2:2), с «Реймсом» (0:0). Должны были выигрывать раньше, но наконец это случилось.
Надеюсь, что у всех в голове что-то поменяется в нашей команде, и мы будем более уверенно вести себя на поле.
- Это то, как «Монако» должен играть?
– Да, думаю, мы должны играть, как сегодня, как минимум в атаке.
В обороне должны играть еще лучше, не давать шансов, потому что мы вроде бы и не давали шансов, но моментами у них были какие-то непонятные подачи – и момент появляется.
В атаке мы должны играть так же, в защите – еще лучше. Это будет лицо «Монако», – сказал хавбек сборной России.
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