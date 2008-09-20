«Зенит» официально объявил, что Кокорин прошел медосмотр и будет тренироваться индивидуально

сообщил о том, что нападающий клуба Александр Кокорин успешно прошел медобследование в клубе.

«Вчера, 19 сентября, нападающий прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ».

Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ.

В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в сообщении на сайте «Зенита».

Фото: сайт «Зенита»

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