Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября в первой половине дня

Футболисты и Павел Мамаев будут отпущены на свободу 17 сентября.

«Их выпустят в первой половине дня», – сказала представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к тюремному заключению на полтора года, а – на 1 год и 5 месяцев.

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов и брата Кокорина. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

Срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек летом, петербуржцы предложат игроку новый договор. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

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