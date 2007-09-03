Томас Цорн: «Спартак» хочет, чтобы подход судейского корпуса был прозрачным и равным ко всем клубам»

Генеральный директор Томас Цорн высказался после общего собрания клубов РПЛ.

«Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ. На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу «Матч ТВ» как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

Позиция «Спартака» по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем шестнадцати клубам РПЛ», – заявил Цорн.