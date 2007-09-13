Цорн о заявлении в прокуратуру на Малосолова: «Хотим, чтобы с этим разобрались»

Генеральный директор Томас Цорн прокомментировал решение клуба написать заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова за оскорбления в адерес экс-форварда красно-белых .

– Мы написали письмо в прокуратуру по инциденту, который был в Австрии. Мы обязаны защищать наших футболистов.

Твит был в интернете. Мы можем только так поддержать нашего футболиста, написав в прокуратуру. Остальное уже решает суд. Это не наша ответственность.

– Ваши требования по наказанию?

– Мы не требуем ничего, просто хотим, чтобы с этим разобрались. Наказание не мы назначаем, это вопрос законодательства.

– Такой шаг не принципиальное наказание конкретного человека?

– Нет, это не против этого человека. Против каждого, который такие вещи пишет про нашего футболиста, это неправильно.

– На ваш взгляд, такой твит, в котором Адриано назван обезьяной, – это расизм?

– Я считаю, что да, – сказал Цорн.

«Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру. Он назвал Луиса Адриано «обезьяной»