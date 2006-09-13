Цорн о приглашении Карреры на матч «Спартака»: «Это скорее вызовет конфликт»

Генеральный директор Томас Цорн заявил, что не собирается приглашать на субботний домашний матч РПЛ с «Уралом» бывшего главного тренера команды , приехавшего в Москву для вручения премии Football Heroes.

— Каррера в Москве, предыдущая попытка позвать его на матч закончилась не очень хорошо. Была конфронтация, и представитель Массимо Гурцкая довольно жестко отреагировал на приглашение. Вы сейчас намерены с ним контактировать?

— Я не намерен.

— Почему?

— Во-первых, лично я с ним знаком с тех самых пор, когда занимался сбором «Спартака», а он был главным тренером. У нас нет близкого общения, это не мой друг, с которым я регулярно общаюсь. Тут много людей приехало. Приехал Тотти. Мы же не можем всех на матч звать завтра.

— Но Тотти не оставил никакого следа в истории «Спартака». Каррера — оставил. Это было бы вежливо и правильно, на мой взгляд.

— Давайте по-другому. Если посмотреть фон, который есть у фанатов и у СМИ, вся эта ситуация скорее вызовет конфликт. Я не против того, чтобы Каррера пришел на стадион, сел и смотрел. Просто от нас не будет такой позиции, что мы зовем Карреру на матч. Потому что я не знаю зачем. В знак уважения, что он выиграл чемпионство?

— Да.

— Я не знаю его графика. Он никак не контактировал с нами как с бывшим клубом.

— Вы считаете эту историю кейсом предыдущего руководства?

— Если он придет — пожалуйста, если не придет — тоже пожалуйста. Давайте говорить о том, что есть сегодня, а не о прошлом, – сказал Цорн.