Александр Дюков: «Все идет к тому, что «Локомотив» и «Зенит» сыграют в первоначальные даты»

Президент РФС Александр Дюков высказался о задержке выхода календаря РПЛ на 9-19-й туры.

– Вас устраивает, что календарь опубликован так поздно, в нарушение регламента?

– Нужно задать этот вопрос лиге. Насколько мы знаем, причина – попытка достичь договоренности между клубами, участвующими в еврокубках по датам проведения. Для нас очень важно, чтобы команды выступили как можно успешнее в еврокубках. Лига руководствовалась тем, что клуба договорятся по датам проведения.

– Что с матчем и «Локомотива»?

– Что касается даты, все предусмотрено регламентом. Лига и РФС могут пойти навстречу клубам, участвующим в Лиге чемпионов. Для того чтобы эти изменения произошли, важно, чтобы был консенсус меду клубами. На данный момент этой договоренности нет. «Зенит» готов играть 24 и 28 сентября, объясняя это тем, что игру в Красноярске он хочет проводить первым составом. С учетом перелетов им нужен дополнительный день.

готов играть 24-го числа в Кубке, но при том провести матч 27-го числа с «Зенитом». Соответственно, если на игру в полетит не первый состав, тогда «Локомотив» получит преимущество перед «Зенитом». Все идет к тому, что игры пройдут в назначенные даты – 25 и 28 сентября. Но если стороны придут к компромиссу, мы готовы пойти навстречу, – сказал Дюков.

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