Станислав Черчесов: «Взяли шесть очков, оторвались от соперников. Ждем следующей игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0).

- Что испытываете? Все очень непросто далось, но в итоге три очка.

– Мы знали, что будет непростой матч, потому что и первый матч был достаточно сложный. Я еще перед игрой сказал, что результат там был 4:0, но игра не самая легкая.

Самое главное – мы взяли шесть очков на этом сборе, оторвались от соперников. Ждем следующей игры.

- Когда поняли, что надо делать замены?

– Понятно, что когда играешь на третий день после Шотландии, мы не могли не сделать замен, потому что нам нужна была скорость по флангам. Естественно, и Черышев и Миранчук это сделали.

А уже потом, когда соперник подустал, перестал дорабатывать, как надо, мы выпустили свежего Ионова, который изначально не мог играть, потому что у него уже икроножную начало схватывать еще в Шотландии, и нельзя было рисковать.

Жирков перешел на левый фланг, Кудряшов стал часто подключаться. Зобнин вышел, чтобы середину закрыть, потому что мы стали контратаки пропускать. Все сработало.

- То есть в первом тайме никакого волнения не было, понимали, что все по плану?

– Мы играли геометрически правильно, но в завершающей стадии решают индивидуальные качества – открывания, техника. Подготовка атаки почти всегда была – то, что мы планировали.

- Ваш фирменный жест – вы подгоняли и подгоняли трибуны. Это правда помогает?

– Как видите, помогло, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

России уже ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах