Тренер сборной Казахстана: «У России не было особо моментов. Упустили всего один стандарт»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение от России в матче квалификации Евро-2020 (0:1), передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.
«Мы понимали, с каким соперником играем, что будем обороняться большую часть времени. Поэтому сосредоточились на правильной обороне, не было особо моментов у соперника.
Упустили всего одно стандартное положение, но проиграли. Жаль, что игроки, которые показали хороший футбол, боролись до конца и отдали все силы, не заработали ни одного очка.
С Дзюбой справились, готовились, не позволили ему создать никаких острых моментов», – сказал Билек.
России уже ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах