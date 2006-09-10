Тренер сборной Казахстана: «У России не было особо моментов. Упустили всего один стандарт»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение от России в матче квалификации Евро-2020 (0:1), передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

«Мы понимали, с каким соперником играем, что будем обороняться большую часть времени. Поэтому сосредоточились на правильной обороне, не было особо моментов у соперника.

Упустили всего одно стандартное положение, но проиграли. Жаль, что игроки, которые показали хороший футбол, боролись до конца и отдали все силы, не заработали ни одного очка.

С Дзюбой справились, готовились, не позволили ему создать никаких острых моментов», – сказал Билек.

России уже ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах