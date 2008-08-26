Сергей Семак: «Выиграть в принципиальном матче со «Спартаком» очень важно, но и в следующем тоже»

Главный тренер Сергей Семак высказался о предстоящей игре со «Спартаком», а также о ситуации в турнирной таблице РПЛ.

— Впереди у «Зенита» игра со . На этой неделе для команды на первый план выходит психология?

— С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. Сейчас надо работать над теми футбольными компонентами, в которых «Зениту» не хватает определенных вещей.

В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со «Спартаком», конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же.

— Наверху турнирной таблицы очень плотно. Как оцениваете эту ситуацию?

— Я уже говорил, что сейчас нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных. Что касается «Зенита», то построение той команды, которую хотелось бы видеть, еще идет. Будем двигаться вперед, исходя из наших возможностей на данный момент.

Повторю и другой момент — защищать титул всегда сложнее. Так что борьба ожидается очень интересная.

— По итогам этого тура сразу у пяти команд-лидеров по 14 очков. Все начинается заново?

— В этом сезоне все еще не раз будет начинаться заново. И какие-то предварительные выводы делать бессмысленно, – сказал Семак.

В лидерах РПЛ пять команд: клубы показали три версии таблицы