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Александр Медведев: «Плотность в турнирной таблице добавляет перца»

Теги Спартак Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар ТАСС Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о турнирной ситуации в РПЛ. На настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в таблице по дополнительным показателям.

«Плотность в турнирной таблице – это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.

Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», – сказал Медведев.

В РПЛ 5 лидеров после 7 туров. У «Краснодара», «Спартака», «Ростова», «Локо» и «Зенита» по 14 очков

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