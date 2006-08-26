Александр Медведев: «Плотность в турнирной таблице добавляет перца»

Генеральный директор Александр Медведев поделился мнением о турнирной ситуации в РПЛ. На настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга занимает 5-е место в таблице по дополнительным показателям.

«Плотность в турнирной таблице – это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.

Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», – сказал Медведев.

В РПЛ 5 лидеров после 7 туров. У «Краснодара», «Спартака», «Ростова», «Локо» и «Зенита» по 14 очков