Александр Головин: «Удивлен, что Чалов не вызван в сборную. Не считаю, что он хуже Дзюбы и Смолова, но решать тренеру»

Полузащитник «Монако» прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызвать нападающего ЦСКА Федора Чалова для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

— Вы удивились, узнав, что Чалов вызван в молодежку, а не в первую сборную на сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном?

— На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне.

В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени — значит, Федя должен выигрывать в молодежке, – сказал Черчесов.