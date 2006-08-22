Семак о дисквалификации: «Решение КДК не стало неожиданным. Мы его принимаем, есть регламент»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о дисквалификации, которую он получил по итогам матча 6-го тура РПЛ против (0:0).

«Решение КДК неожиданным не стало. Есть регламент. Не надо обсуждать, справедливо или нет. Принимаем наказание и продолжаем работать.

Игроки будут делать то, что должны, несмотря на то, где будет главный тренер. А как сложится игра, никто не знает», — сказал Семак.

Вчера стало известно о том, что КДК дисквалифицировал Семака на два матча, на один из которых – условно. Таким образом, он не сможет руководить командой с тренерской скамейки в матче 7-го тура РПЛ против «Уфы».

Семак – помощнику, подошедшему к судьям: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

Сергей Семак: «Прошу прощения, что мое излишне эмоциональное выражение попало в эфир. Никого не хотел обидеть»