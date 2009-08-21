Федун о дерби с ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, счет должен был стать разгромным»

Владелец Леонид Федун прокомментировал победу команды в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

– Второй тайм – просто супер. Может быть, даже один из лучших за последние годы в исполнении нашей команды. Шоу получилось огненным во всех отношениях. И на поле, и за его пределами. Стадион был забит под завязку. В мою ложу, где 18 мест, набилось человек 30! Так что дерби удалось.

– То есть вы можете назвать второй тайм одним из лучших в вашу эпоху?

– В мою эпоху – нет. У «Спартака» бывали разные команды. Но вот за последние годы, за время после чемпионства, это, пожалуй, одна из лучших 45-минуток. Соотношение ударов – 16:3 в нашу пользу. Если бы не мастерство Акинфеева, то счет должен был стать разгромным. Вратарь трижды вытащил совершенно мертвые мячи. Можно еще вспомнить и неудачный выход Мельгарехо один на один.

– В то же время ЦСКА провел сильный первый тайм и почти ничего не позволил «Спартаку». Какие мысли посещали в перерыве?

– Вначале ЦСКА показывал очень энергозатратный футбол. Постоянный прессинг – двое игроков выбрасывались и перекрывали все. Но нужно понимать, что, например, Ларссон и Тил впервые вышли на поле при такой аудитории. Видимо, немного растерялись. Они потом об этом сами говорили – ранее у них не имелось опыта встреч подобного накала.

Но надо признать: первые 45 минут ЦСКА провел очень сильно. При этом постоянно прессинговать – значит терять силы. На этом и основывался расчет Кононова – что во втором тайме армейцы резко сдадут. Так и получилось.

В итоге за 10 минут мы могли забить три-четыре мяча. Соперник просто потерял концентрацию. Такие физические нагрузки, как до перерыва, бесследно для него не прошли, – сказал Федун.