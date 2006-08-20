85% пользователей Sports.ru считают, что Кононову повезло перед дерби: Цорн подвез топ-игроков

Работа Олега Кононова в качестве главного тренера «Спартака» пока не производит сильного впечатления на публику.

Московская команда одержала четыре победы подряд, в том числе обыграла в дерби ЦСКА (2:1).

85% пользователей Sports.ru в опросе выбрали вариант, согласно которому Кононову просто повезло: гендиректор Томас Цорн пополнил состав «Спартака» топ-футболистами.

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