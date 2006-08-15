Олег Кононов: «В костюме вы меня еще увидите»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему не надел костюм на ответный матч отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1).

– На третий матч подряд вы выходите без классического костюма, и всякий раз она выигрывает. Это на фарт? Или как-то связано с акциями болельщиков?

– Хочется и пошутить, и наоборот. Ранее я говорил: «Как мне будет удобнее, так и буду одеваться».

Самое главное, чтобы она была аккуратна и доставляла мне удовольствие. А в костюме вы меня еще увидите.

– В понедельник будет жарко – 24 градуса.

– Даже без температуры будет жарко! – сказал Кононов с улыбкой.

Кажется, Кононов больше не наденет пиджак. Без него в последних трех матчах 8 голов и 3 победы