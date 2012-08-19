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Самюэль Жиго: «В предыдущем дерби я ошибся при одном или двух голах ЦСКА. А сегодня забил два»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Самюэль Жиго Футбол

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мыслями о победе над ЦСКА (2:1).

– Это было невероятно. Важнее всего было победить при своих потрясающих болельщиках. Очень рад, что забил и принес победу команде.

– Что заставило бежать при первом голе в атаку?

– Такое было ощущение, не знаю, почему. Но я рад, что в итоге удалось забить.

– Вы в конце попросили медицинскую помощь, что с ногой?

– Ничего особенного, все в порядке.

– Это самая большая награда в карьере? Два гола в дерби вы не забивали.

– Да, потому что я помню, что в предыдущем дерби с ЦСКА я допустил ошибку при одном или двух голах. А сегодня забил два гола и очень рад. Но как я уже говорил, самое важное – это победа, – сказал Жиго в эфире «Матч Премьер».

В дерби забивали защитники: у Жиго – дубль, у Фернандеса – гол с 25 метров

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