Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после поражения в матче 6-го тура РПЛ против (1:2), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Когда дети впервые попадают на такие матчи, они навсегда остаются в футболе. Бескомпромиссный, хороший по накалу и исполнению матч.

Мы выглядели предпочтительнее, не впервые лучше соперника, но такие матчи мы проигрываем.

Были моменты у Чалова. Если нападающий не реализовывает свои моменты, тяжело рассчитывать на победу.

Когда ты говоришь, что сильная сторона команды – это стандарты, а потом пропускаешь, сложно потом говорить с ребятами.

– Как вам новички «Спартака»?

– Было тяжело готовиться. Был понятен Бакаев и схема в целом. А по Шюррле и Тилу были индивидуальные нарезки.

– Почему заменили Ефремова?

– Что-то с коленом, его повезли на снимок.

– О чем говорил с судьей?

– Карасев сказал: «VAR не видит поле, игру надо остановить». Потом ничего не изменилось с дымом, но игра продолжилась.

Но проблема в нас, а не в дыме или судье: при счете 1:1 мы продолжали играть сдержанно, – сказал Гончаренко.