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Гжегож Крыховяк: «Приблизились к «Зениту» – это главное, но не понимаю, почему так плохо играли в первом тайме»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Гжегож Крыховяк Футбол

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мыслями о победе над «Динамо» (2:1).

– Для нас было важно набрать сегодня три очка. Мы сейчас приблизились к первому месту, это самое главное.

Но я не понимаю, почему мы очень плохо играли в первом тайме. Команда может играть лучше, что мы и показали во втором тайме. Все игроки должны работать, нужна максимальная концентрация с первых минут.

Конечно, Юрий Павлович поговорил с нами в перерыве, но в первом тайме мы играли ниже, у нас не было много моментов.

Во втором тайме мы стали больше прессинговать, отбирали мяч чаще и у нас было больше моментов.

– Готов ли «Локомотив» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Конечно. В первом матче с «Зенитом» мы показали, что мы можем играть с ними на равных. И теперь мы хотим выйти на первое место и будем биться до конца, – сказал Крыховяк на русском языке в эфире «Матч Премьер».

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