Юрий Семин: «Ребята молодцы, перевернули игру. Чистая психология»

Главный тренер Юрий Семин прокомментировал итоги матча 6-го тура РПЛ с (2:1).

– Ребята в перерыве приняли критику, поняли, что мы можем проиграть, ведь «Динамо» очень хорошо играло. Они имели преимущество.

Во втором тайме молодцы, особенно группа ведущих игроков, которые повели за собой команду. Оборона сыграла очень хорошо. Когда есть контратакующие ситуации, мы забьем, что мы и сделали. Ребята молодцы, перевернули игру. Это дорогого стоит.

– Это произошло за счет характера или были тактические изменения?

– Да нет, особенно никаких тактических моментов не было, чистая психология. Просто каждый игрок стал лучше играть на своей позиции, отсюда преимущество, поэтому забили.

– Сложилось ощущение, что вы долго не хотели выпускать Джорджевича. Были не уверены в его физической готовности?

– Нет, просто хорошо играл Смолов, у него пошла игра. Другое дело, что он не забил. Мне его не хотелось менять, но так сложилось, что сделал эту замену, – сказал Семин в эфире «Матч Премьер».