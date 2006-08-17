Денис Глушаков: «Давайте не будем говорить про позор. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал судейство Алексея Матюнина в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Ахмат» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Артем Дзюба сказал, что судейство сегодня – позор.

– Ну, конечно, позор. А то, что мы в меньшинстве, у нас игрока удаляют, а Смольникова не удаляют, и желтые карточки им не показывают, когда люди катятся двумя ногами… Это не позор? Мы молчим, ничего не говорим.

Давайте не будем говорить про позор. Мы и так играли в меньшинстве. Надо было двоих-троих удалить, чтобы было хорошо? – сказал Глушаков.

Главным арбитром матча «Зенит» – «Ахмат» был Алексей Матюнин.

Артем Дзюба: «Такое судейство – позор. Арбитр Матюнин – герой матча»

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