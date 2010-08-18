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Денис Глушаков: «Пресса сделала из меня изгоя, демона. Но я все расскажу, люди должны знать правду»

Теги Рашид Рахимов премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) отметил, что главного тренера Рашида Рахимова уважают в команде.

«На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался – значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

Опубликовать свою версию событий, чтобы закрыть вопросы? Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно все расскажу. Люди должны знать правду», – сказал Глушаков. 

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