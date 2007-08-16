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RAC1: Коутиньо согласился на аренду в «Баварию»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филиппе Коутиньо Футбол

Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону».

На игрока претендует «Бавария». По данным RAC1, 27-летний бразилец согласился перейти в мюнхенский клуб на правах аренды. Коутиньо отправится в Мюнхен в это воскресенье.

По информации Yahoo Esportes Brasil, футболист согласовал с «Баварией» финансовые условия перехода, теперь немцам осталось уладить бюрократические вопросы с «Барселоной». 

Футболиста также нет в заявке на матч 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком», хотя вчера присутствовал.

Ранее сообщалось, что Коутиньо могут включить в сделку по возвращению форварда «ПСЖ» Неймара.

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