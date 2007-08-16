RAC1: Коутиньо согласился на аренду в «Баварию»

Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону».

На игрока претендует . По данным RAC1, 27-летний бразилец согласился перейти в мюнхенский клуб на правах аренды. Коутиньо отправится в Мюнхен в это воскресенье.

По информации Yahoo Esportes Brasil, футболист согласовал с «Баварией» финансовые условия перехода, теперь немцам осталось уладить бюрократические вопросы с «Барселоной».

Футболиста также нет в заявке на матч 1-го тура Ла Лиги с «Атлетиком», хотя вчера присутствовал.

Ранее сообщалось, что Коутиньо могут включить в сделку по возвращению форварда «ПСЖ» Неймара.