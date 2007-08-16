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Матч «Крылья» – «Спартак» перенесен на 5 часов. Игра начнется в 19:00

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Лига Европы Организация РПЛ календарь Футбол

«Крылья Советов» сообщили, что матч 7-го тура РПЛ со «Спартаком» перенесен по времени.

«ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ.

Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги.

Таким образом, матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 25 августа в 20:00 (19:00 по московскому времени – прим. Sports.ru)», – говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Начало матча в Самаре было запланировано 25 августа на 14:00 по московскому времени. 

При этом первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии 22 августа, начало — в 21:45.

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