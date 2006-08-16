«Спартак» просит РПЛ перенести время начала матча с «Крыльями» из-за участия в ЛЕ

«Спартак» после выхода в раунд плей-офф квалификации обратился в РПЛ с просьбой о переносе времени начала выездного матча 7-го тура против .

Игра пройдет в Самаре 25 августа, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

При этом первый матч раунда плей-офф ЛЕ против «Браги» красно-белые проведут в Португалии 22 августа, начало — в 21:45.

«В связи с малым количеством времени на восстановление ФК » просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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