Цорн о критериях успеха в «Спартаке»: «Первое-второе место в РПЛ, 4-5 игроков из академии в заявке»

Генеральный директор Томас Цорн ответил на вопросы болельщиков и рассказал о своей работе.

– Что для вас успех и провал работы в «Спартаке»? При каком раскладе вы уйдете?

– Успех моей работы будет оценивать акционер. Для меня успех – выстроить правильную структуру, не только футбольную, но и спортивную часть, чуть-чуть реформировать, реформировать академию, работу по «Спартаку-2» и молодежи. Провал... Надеюсь, его не будет.

– Какое место в сезоне, чтобы вы кайфанули, и сколько игроков из «Спартака-2» в основе?

– Первое-второе место. 4-5 игроков на регулярной основе из нашей академии в заявке.

– Нет желания создать совет, где определенная часть болельщиков смогла бы высказывать мнение и быть услышанным руководством?

– У нас есть такие встречи с разными группировками фанатов, там мы общаемся и слушаем друг друга.

Акционер [ ] же объявил проект-2023, что он отдаст клуб болельщикам в какой-то сфере, рабочая группа будет это подготавливать, чтобы болельщики выбирали руководство клуба.

Они могут выбрать, кто будет генеральным директором, президентом. Из ряда кандидатов выбирает руководство, которое рулит клубом. Проект представим в ближайшее время, к концу когда, когда рабочая группа закончит.

– Собирается ли клуб защищать болельщиков юридически перед беспределом ОМОНа?

– Мы этим занимаемся. Мы написали письмо в генпрокуратуру, написали в «Ростов» и в лигу. Конечно, мы защищаем наших болельщиков.

– Когда фан-клубом будет руководить человек из среды?

– На данный момент им руководит человек из среды. Есть новая схема работы, она тоже будет представлена скоро. Мы об этом думаем, его будем ставить не мы.

– Почему не работает вертикаль «академия – дубль – – основа»?

– Ты мне такие вопросы задаешь. Я только пришел. Дай я первую команду укомплектую, и будем заниматься этим. У нас сейчас не хватает игроков в «Спартаке-2» и дубле, надо брать игроков со стороны. Будем исправляться.

– Чем в клубе до сих пор занимает ?

– Леонид Трахтенберг, во-первых, уважаемая личность. Он помогает пресс-службе, помогает общению с футболистами, – сказал Цорн в шоу «КраСава» в YouTube.

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