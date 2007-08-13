Артем Дзюба: «Физически я себя ощущаю на 22-23. А мозгами постарше – лет на 60-70»

Форвард Артем Дзюба поделился мнением о своем возрасте.

– Кокорин или Мамаев?

– Трудно сказать. С я знаком раньше, с Кокориным мы играли в «Зените». Давай, Кокорин – 51 на 49.

– Новый год или день рождения?

– Новый год.

– Тебе на днях уже 31 будет.

– Да разве? Не 22?

– На сколько себя чувствуешь?

– Реально чувствую себя на 23-24, то есть вообще хорошо. По физическим ощущением чувствую себя круче намного. Мне б такую голову, да пораньше бы. Это все так говорят, но всему свое время. Именно физически я себя ощущаю на 22-23. А мозгами постарше – лет на 60-70.

– Рыбалка или компьютерная игра?

– Рыбалка. Я не рыбак, но мне нравится атмосфера. Я не могу сказать, что я какой-то заядлый рыбак, мне нравится как мы собираемся, как садимся. Бутербродик там, хахашечку поймать, поболтаешь.

– Вся Россия смотрела, как ты был на рыбалке.

– Это приятно, это очень многим зашло.

– Книга или кино?

– Я очень люблю книги. Которые мне нравятся, я начинаю читать. Но кино я люблю больше. Но если выбирать кино или книгу, по которой снимают, то книга всегда интереснее, чем кино. Но я очень большой любитель кино, – сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».