«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Порту»

«Краснодар» прошел «Порту» (3:2, 0:1) по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
После игры российский клуб опубликовал фотографию из раздевалки.
«Краснодар» впервые сыграет в раунде плей-офф турнира – с «Олимпиакосом».
Матчи запланированы на 20/21 и 27/28 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.
🔥 Winners 🔥#ПортуКраснодар -2:3 pic.twitter.com/pB6gW8tDAl— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 13, 2019
На Sports.ru шел текстовый онлайн матча «Порту» – «Краснодар». А все голы матча – в этом телеграм-канале.
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