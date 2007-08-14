«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победы над «Порту»

прошел «Порту» (3:2, 0:1) по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

После игры российский клуб опубликовал фотографию из раздевалки.

впервые сыграет в раунде плей-офф турнира – с «Олимпиакосом».

Матчи запланированы на 20/21 и 27/28 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.

На Sports.ru шел текстовый онлайн матча «Порту» – «Краснодар». А все голы матча – в этом телеграм-канале.

Что случилось с показом «Краснодара» на «Матч ТВ»?. Канал говорит, что виноваты португальцы