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Магомед-Шапи Сулейманов: «Передаю привет тем, кто писал, что «Порту» – приговор для «Краснодара»

Теги Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов Краснодар Матч ТВ Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

19-летний футболист отметился дублем в этой встрече.

«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться.

Первый мяч забил в контрататаке. Второй – сместился под любимую левую и пробил. Но получилась нервная концовка. Два мяча «Порту» отыграл. Спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, пройдем и следующий раунд.

Во втором тайме главное было - не дать забить «Порту», но болельщики их погнали. Надо уже было отходить назад. Мы отошли назад, и защита не подвела.

Я полностью готов играть 90 минут. Моя замена - это тренерское решение», - сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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