«Матч ТВ»: «Порту» за 1,5 часа до игры изменил условия сделки и отказал в доступе к сигналу»

«Матч ТВ» объяснил Sports.ru отмену трансляции матча Лиги чемпионов «Порту» – (2:3, второй тайм).

«ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу .

Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона .

Также ни один вещатель в ии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».

Телеканал желает победы», – говорится в заявлении канала.

На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.

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