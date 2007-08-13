«Матч ТВ»: «Порту» за 1,5 часа до игры изменил условия сделки и отказал в доступе к сигналу»

«Матч ТВ» объяснил Sports.ru отмену трансляции матча Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3, второй тайм).
«ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту».
Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу со стадиона «Драгау».
Также ни один вещатель в Португалии не смог договориться с этим клубом. Вещание проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».
Телеканал «Матч ТВ» желает «Краснодару» победы», – говорится в заявлении канала.
На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.
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