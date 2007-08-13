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Константин Генич: «Порту» встал в позу, включил заднюю в последний момент. Тут все жертвы»

Теги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов телевидение Константин Генич Краснодар Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал Sports.ru отмену трансляции матча «Порту» – «Краснодар» (0:3, второй тайм) в Лиге чемпионов.

«Я знаю примерно то же, что знают все. Сейчас в Стамбуле, хотел посмотреть этот матч. Нашли канал «Матч Премьер», смотрели его спокойно – в полной уверенности, что трансляция будет.

Насколько я понимаю, это решение «Порту», который встал в позу. Не знаю, по каким причинам. Принадлежат [права] в этом раунде клубам [хозяевам]. Я так понимаю, это позиция «Порту», которые сказали, что трансляцию российскому каналу не отдадут.

Все это прямо в последний момент. Может, клуб ждал какого-то подтверждения. Согласитесь, [«Матчу»] глупо проводить студию, где есть гости, включение корреспондента с места событий, но никому не сказать, что трансляцию не покажут. Канал тоже прекрасно все понимает.

Я не компетентное лицо, чтобы говорить официально. Тут все жертвы. Мы в полной уверенности были, что трансляция будет. Я так понимаю, все были уверены, что она будет, но в последний момент «Порту» почему-то включил заднюю», – сказал Генич.

На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.

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