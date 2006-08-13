Месси позвонил Неймару, чтобы убедить его не переходить в «Реал»

Нападающий «Барселоны» созванивался с игроком «ПСЖ» Неймаром, чтобы обсудить будущее бразильца, сообщает Marca.

По информации источника, Месси не хочет видеть своего бывшего партнера по команде и хорошего друга в составе . Аргентинец пытался убедить Неймара отклонить предложение «Реала» и перейти в каталонский клуб.

Известно, что Неймар и Месси – близкие друзья. Бразилец всегда подчеркивал, что очень вырос как игрок, выступая рядом с нынешним капитаном «Барселоны». Месси же неоднократно говорил о том, что хотел бы, чтобы Неймар вернулся в Каталонию.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Неймару зарплату в размере 40 млн евро в год.