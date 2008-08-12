Олег Кононов: «Спартаку» до совершенства еще работать и работать»

Главный тренер Олег Кононов поделился мыслями о победе над «Ахматом» (3:1).

– Лучший матч, тайм команды в сезоне?

– Трудно судить, надо будет посмотреть и проанализировать. Но в том, что команда играла, в какой-то степени доминировала, вот это хорошо.

– За счет чего это сложилось? Эффект новичков, тренировки?

– Наверное, все вместе. Нельзя не отдать должное , нам было непросто, особенно первые минуты.

Очень помог первый гол, ребята успокоились и начали играть в то, что хотелось бы видеть. Но еще, конечно, до совершенства работать и работать.

– Бакаев – 4 гола в двух матчах. Он уже превращается в лидера «Спартака»? Он менял позиции в первом тайме, это задание?

– Он выходил на позиции больше с левого фланга, но задание получал двигаться и в центр открываться, если есть возможность. Функции его расширены.

Он чувствует и старается те моменты, которые перед штрафной, использовать или остро играть.

– Он лидер «Спартака» сейчас?

– Не могу сейчас говорить, только первые игры. Все может быть. На данный момент он выделяется – это факт. Забивает голы. Но я, конечно, хочу еще подождать – до конца сезона.

– Второй тайм нервный был, почему столько всего было?

– Думаю, что «Ахмат» очень агрессивно, активно начал играть. Мы поддержали эту активность. Где активность – там есть борьба, какие-то стычки.

– Все нормально? Перебора не было?

– Думаю, что нет. Ребята сдержали все под контролем, – сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».