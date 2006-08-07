Товарищеский матч. «Реал» победил «Ред Булл» (1:0) благодаря дебютному голу Азара

«Реал» в Зальцбурге обыграл в товарищеском матче местный «Ред Булл» (1:0).
Единственный гол, первый для себя в составе мадридцев, забил хавбек Эден Азар.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 7 августа, 20.00, «Ред Булл Арена»
- Гол:
- 0:1 – 19 Азар.
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Ред Булл –
Станкович (Карлос, 46), Ниссен Кристенсен (Фаркаш, 59), Рамальо (Фалльци, 46; ван дер Верфф, 75), Онгене (Менса, 46), Ульмер (Окугава, 46), Самассеку (Ашимеру, 46), Бернед (Юнузович, 46), Собослаи (Диарра, 46; Камара, 76), Минамино (Мвепу, 46), Холанд (Дака, 46), Койта (Хван Хи Чхан, 46).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Варан, Милитао (Начо, 46), Марсело, Иско (Васкес, 76), Кроос, Азар (Йович, 62), Каземиро (Вальверде, 46), Рамос, Бензема (Винисиус Жуниор, 76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.