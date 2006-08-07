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Товарищеский матч. «Реал» победил «Ред Булл» (1:0) благодаря дебютному голу Азара

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Австрия товарищеские матчи (клубы) результаты Ред Булл Зальцбург Эден Азар Ред Булл Арена Зальцбург Футбол

«Реал» в Зальцбурге обыграл в товарищеском матче местный «Ред Булл» (1:0).

Единственный гол, первый для себя в составе мадридцев, забил хавбек Эден Азар.

Товарищеский матч

Ред Булл Австрия – Реал Мадрид Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
7 августа, 20.00, «Ред Булл Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 19 Азар.
Ред БуллСтанкович (Карлос, 46), Ниссен Кристенсен (Фаркаш, 59), Рамальо (Фалльци, 46; ван дер Верфф, 75), Онгене (Менса, 46), Ульмер (Окугава, 46), Самассеку (Ашимеру, 46), Бернед (Юнузович, 46), Собослаи (Диарра, 46; Камара, 76), Минамино (Мвепу, 46), Холанд (Дака, 46), Койта (Хван Хи Чхан, 46).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Одриосола, 76), Варан, Милитао (Начо, 46), Марсело, Иско (Васкес, 76), Кроос, Азар (Йович, 62), Каземиро (Вальверде, 46), Рамос, Бензема (Винисиус Жуниор, 76).
Предупреждения:
Варан (54), Мвепу (63), Карвахаль (64), Фаркаш (72), Вальверде (81), Начо (85).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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