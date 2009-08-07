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Агент Малкома: «Информация о возможной продаже игрока – абсолютная ложь. Он очень счастлив»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Малком Футбол

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малкома, заявил, что информация о возможном уходе игрока из российской команды – это ложь.

«Никто не заметил баннер в тот момент. Малком даже аплодировал. Мы не видели никакого расистского поведения. Только тогда, когда прочитали это в прессе.

Информация о том, что Малком может быть продан в зимнее трансферное окно, – это абсолютная ложь. Он очень счастлив и был хорошо принят. В команде есть другие темнокожие игроки, включая бразильца Дугласа Сантоса, и у них никогда не было проблем с расизмом. То же самое можно сказать и о Вильмаре Барриосе», – сказал Луис Фернандо Гарсия. 

Fare: «Дорогой «Зенит», баннер, критикующий трансфер Малкома, – расистский. Нет смысла это отрицать»

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами

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