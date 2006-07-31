Станислав Сухина: «Разговоры о том, что «Локо» помогают судьи, – полный бред. Литературу после матчей не собираю»

Бывший арбитр Станислав Сухина, который сейчас занимает должность начальника команды в «Локомотиве», прокомментировал информацию о том, что он оказывает влияние на судей.

– Вы – бывший арбитр, инспектор и замглавы департамента судейства. Как вы попали в футбольный клуб?

– Пришел новый руководитель (Андрей Будогосский – прим. Sports.ru) со своей командой. Я инспектировал матч дублей «Спартака» и «Рубина», поставил двойку арбитру. Он ошибся, показав красную карточку. И после игры сам это признал. Мы эпизод разбирали, вопросов не осталось. Но потом приходит решение созданной Будогосским комиссией: ошибка инспектора. Я попросил видео в «Спартаке» и разослал его восьми ведущим арбитрам РПЛ – все ответили, что красной не было. Но в комиссии оставили решение в силе, а один из членов заподозрил: Сухина все смонтировал.

Потом вывесили расписание сборов РПЛ и ФНЛ – меня там не было и в помине. И я решил, что мне не очень интересно. А у инспектора если есть игра – есть и работа, если нет… В общем, месяца на два я выпал.

Спортивным директором ива» тогда работал Виктор Панченко, мы общались. Он позвонил: «У нас нет начальника команды. Ты как?» Я подумал: с одной стороны, двадцать с лишним лет отдал судейству, с другой – прошел путь от начинающего арбитра до замглавы департамента, работал на международных матчах, был инспектором в РФС и УЕФА. Да и семья все же должна жить нормально. В «Локо» не один десяток лет работают легендарные администраторы – Сергей Гришин и Анатолий Машков, его называют Батя. Подумал и решил: «Почему бы и нет?» И подписал контракт.

– В тот момент могли представить, что вокруг вас будет так много шума?

– А он разве был?

– Конечно.

– Я не замечаю. Бывает, друзья спрашивают: «Читал? Про тебя тут написали». Кого-то расстрою, но литературу после матчей не собираю. Это отнимает время и в целом бесполезно.

– Но, например, в мае полыхало слишком громко. И ошибки в пользу «Локо» действительно были.

– Тогда давайте начнем не с мая, а с первого тура: в Уфе не засчитали чистый гол Эдера, а на 94-й минуте в наши ворота поставили пенальти – к счастью, не забили. Много шума было после этого? Максимум Юрий Палыч что-то сказал. Через тур – матч в Оренбурге. Нам снова отменяют чистый гол, а на 92-й мы пропускаем. Кто-то говорил про заговоры?

Первую победу в прошлом сезоне одержали в Самаре. 1:0, доигрывали в меньшинстве. Вторую желтую [Игнатьеву] дали за симуляцию. Любой, кто занимается судейством, скажет: симуляция изначально довольно спорный момент. Часто игру просто не останавливают: фола не было, играем дальше. А здесь вторая желтая и удаление. Поэтому все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи и стелют дорожку – полный бред. Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, еще неизвестно, кто должен быть недоволен, – сказал Сухина.