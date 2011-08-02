Игорь Рабинер: «В «Спартаке» есть мнение, что акции с пиджаками против Кононова были далеко не случайными»

Журналист «Спорт-Экспресса» и автор известной книги «Как убивали Игорь Рабинер рассказал о роли главного тренера московского клуба .

«Все трансферы согласуются с Кононовым, и когда после срыва переговоров с сыном Георге Хаджи первым кандидатом на покупку «десятки» стал уругваец [ ], тренер стал наводить справки – помимо просмотра матчей пообщался с Леонидом Слуцким и некоторыми голландскими коллегами.

Сказать, что по итогам всего этого он оказался в восторге, было большим преувеличением. Передают, в частности, такие слова Кононова о Перейро: «Техничный, быстрый, но в отборе – никакой».

А это для модели, которую видел и видит тренер, на этой позиции не годилось. Он склонялся даже к тому, чтобы использовать его в роли ложной «девятки», но глобального понимания, куда футболиста (весьма дорогого!) ставить, у него не было.

По моей информации, тем не менее сделка была уже близка к осуществлению, когда Кононову стало известно, что агентские комиссионные за Перейро составят шесть миллионов (!) евро. После чего вроде бы именно главный тренер (судя по всему, связавшись с Федуном-старшим, на постоянной связи с которым он находится) настоял на том, чтобы трансфер был заморожен.

Потому что стало кристально ясно: определенным людям он был нужен гораздо больше, чем клубу и команде. А и так, как всем известно, по итогам прошлого сезона потратил значительно больше всех в РПЛ на агентские комиссионные.

По удивительному совпадению, именно после этого определенная группа лиц начала пиар-войну против Кононова. И в клубе есть мнения, что выступления части фанатов лично против него в Саранске, все эти акции с пиджаками и т.д. были далеко не стихийными и не случайными.

Ведь перед «Сочи» главный тренер и вся команда уже встречались с болельщиками. И если от лояльного к руководству «Спартака» официального фан-клуба была только поддержка, то находящаяся в жесткой оппозиции со времен отставки «Фратрия», согласно этой информации, демонстративно отправила на встречу не лидеров, а рядовых фанатов. Кононов на той встрече призывал их по крайней мере к поддержке команды. С учетом молодости большинства, не привыкшего к такому давлению, они вроде как договорились.

А потом пришло время матча с . И разминка перед игрой, во время которой фанаты скандировали оскорбления в адрес Кононова и «а тутти аванти». Некоторые футболисты, как мне рассказали, вернулись в раздевалку в шоке: «Что они делают, да еще и перед игрой? Мы же с ними договорились!» Понятно, что поражение от новичка премьер-лиги это оправдывать не может, но на настроении команды перед выходом на поле сказалось, от мыслей об игре отвлекло», – написал Рабинер.

Над пиджаком Кононова снова угорают: повесили на трибуне «Спартака», спели «Уходи, пиджак»