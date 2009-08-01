«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане

по-прежнему намерена приобрести вингера «Манчестер Сити» .

Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта. Детали не сообщаются.

Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что «Бавария» готова платить Сане 220 тысяч евро в неделю, а трансфер может обойтись примерно в 100 млн.

Нико Ковач: «Приношу извинения Гвардиоле и «Баварии» за слова о Сане»