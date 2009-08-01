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«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лерой Сане Футбол

«Бавария» по-прежнему намерена приобрести вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта. Детали не сообщаются.

Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся на следующей неделе.

Ранее стало известно, что «Бавария» готова платить Сане 220 тысяч евро в неделю, а трансфер может обойтись примерно в 100 млн.

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