Василий Конов: «Безобразный уровень судейства в РПЛ может привести к отставке Егорова»

Журналист Василий Конов рассказал о возможном увольнении Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Над главой судейского корпуса РФС Александром Егоровым тучи. Количество результативных ошибок и безобразный в целом уровень судейства в первых турах РПЛ справедливо могут привести к отставке Егорова (если ситуация не изменится в самое ближайшее время).

Редкий случай, но судейством недовольны ВСЕ и на всех уровнях – клубы, Лига, РФС. Такого не было очень давно», – написал Конов.

Александр Егоров: «Арбитры стартовали в чемпионате нормально. Не нужно нагнетать»