Александр Егоров: «Арбитры стартовали в чемпионате нормально. Не нужно нагнетать»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что доволен тем, как арбитры отработали в двух первых турах РПЛ.

«О возвращении Москалева к работе речи пока не идет. Еще должно пройти время. Если главный арбитр получает низкую оценку, то он автоматически не может судить следущий матч РПЛ. Он может поехать судить ФНЛ или быть ассистентом на VAR. Что касается Москалева, то ему надо отдохнуть. Он вернется, и все будет хорошо.

Несмотря на то, что поступает много жалоб, я считаю, что мы [арбитры] стартовали нормально. Да, в первом туре случилась неудача Москалева, но это нормально. Ошибки случаются. Не нужно нагнетать!

Назначение на матч Лиги Европы должно пойти Левникову на пользу. Это поможет сменить обстановку, найти нужно русло», — сказал Егоров.