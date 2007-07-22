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Александр Егоров: «Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» на 60-й минуте игры c «Ростовом»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Егоров Фернандо Дмитрий Чистяков Кирилл Левников Спорт-Экспресс Футбол

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал комментарий по поводу спорного решения арбитра матча 2-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:2) Кирилла Левникова.

Во время единоборства в штрафной площади «Спартака» на 60-й минуте игры полузащитник московской команды Фернандо толкнул в спину защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. 

«В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака», Фернандо нарушал правила.

Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения», – сказал Егоров.

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