Александр Егоров: «Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» на 60-й минуте игры c «Ростовом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал комментарий по поводу спорного решения арбитра матча 2-го тура «Ростов» – (2:2) Кирилла Левникова.

Во время единоборства в штрафной площади «Спартака» на 60-й минуте игры полузащитник московской команды Фернандо толкнул в спину защитника Дмитрия Чистякова.

«В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака», нарушал правила.

Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения», – сказал Егоров.