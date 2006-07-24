Александр Егоров: «Слова о Норманне были сказаны в другом контексте и в шутку. Я никого не хотел оскорбить»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ответил на критику из-за своего высказывания о футболисте Матиасе Норманне.

– Многие не поняли вашей фразы по поводу эпизода на 13-й минуте, когда Норманн упал в штрафной «Спартака». Вы сказали: «У него ножки слабые, часто падал».

– Это вырвано из контекста. На все вопросы, которые мне задавали на пресс-конференции, я ответил. Нет, не оправдываюсь, но я по какой-то уже отдаленной теме сказал про слабые ножки. Просто были еще моменты, где он падал. Почему-то «про ножки» новость появилась сразу, а про эпизод на 60-й минуте, когда нужно было ставить пенальти в ворота – потом, через час где-то. Хотя про тот момент тоже сразу же рассказал. Давайте уважительнее относиться друг к другу.

И еще раз по поводу ножек. Если кого-то обидел, то приношу свои извинения. Но вновь готов повторить: это было сказано совсем в другом контексте и в шутку. Я никого не хотел оскорбить. Вчера разговаривал с Валерием Георгиевичем Карпиным. Он никаких претензий мне по этой фразе не предъявил. Понимает, что это шутка, – сказал Егоров.

«Ростов» – Егорову: «Обратите внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в чемпионате»