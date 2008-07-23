«Ростов» – Егорову: «Обратите внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в чемпионате»

прокомментировал высказывания главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова о футболисте клуба .

«Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча «Ростов» – .

В итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответ Егорова прозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

Что касается слабых ножек Норманна, то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков «Ростова» будет оценивать главный тренер команды.

Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон», – заявил PR-директор «Ростова» Денис Штанько.

Александр Егоров: «У Норманна в матче «Ростов» – «Спартак» ножки были слабенькие»