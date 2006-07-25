Кабелля в «Краснодаре», «Арсенал» арендовал Себальоса, «Спартак» хочет сына Хенрика Ларссона, а «Динамо» взяло Н’Жи. Трансферный дайджест Sports.ru

Главные трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. «Краснодар» подтвердил переход Реми Кабелля. Цена вопроса – более 13 млн евро. В ближайшее время 29-летний француз прилетит на медосмотр и подпишет контракт.

2. Еще один трансфер из Франции – «Динамо» приобрело у «Марселя» камерунца Клинтона Н’Жи. Несмотря на совершенно не впечатляющую статистику (3 гола за сезон), Роман Орещук доволен и говорит, что Н’Жи просто крайний нападающий.

3. «Арсенал» укрепляется арендой Дани Себальоса из «Реала». Неизвестно, есть ли какие-то опции выкупа, но, видимо, это голая аренда. Себальос взял себе номер Аарона Рэмзи.

4. Еще один трансфер «канониров» – 18-летний Вильям Салиба из «Сент-Этьена». За перспективного игрока вывалили почти 30 млн евро и вернули во Францию на сезон.

5. Кажется, у «Спартака» все-таки будет икра. Гастон Перейро из ПСВ сорвался из-за проблем с агентом, зато к переходу в московский клуб близок сын того самого Хенрика Ларссона – Джордан. На него подписался в инстаграме Томас Цорн, трансфер оценивается в 4 млн евро.

6. Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вернулся в Италию. Он подписал двухлетний контракт с «Вероной», командой из городы Ромео и Джульетты. Романтика.

7. Бундеслига утаскивает молодых англичан. «РБ Лейпциг» купил у «Эвертона» Адемолу Лукмана за 22,5 млн фунтов.

8. «Боруссия» Дортмунд ищет новый клуб для Андре Шюррле, и чемпион мира приглянулся «Локомотиву». Москвичи готовы арендовать Шюррле с опцией выкупа за 8 млн евро.

9. «Ювентус» отказался продавать Мериха Демирала «Зениту». Петербуржцы интересуются еще и Раджой Наингголаном, который близок к уходу из «Интера».

10. Сульшер попросил Эда Вудворда побыстрее завершить трансфер Магуайра. «Лестер», напомним, хочет 80 млн евро. Космос!

11. Хамес мечется между «Атлетико» и «Наполи». Вот сейчас Жорже Мендеш в Италии на переговорах с неаполитанцами, хотя еще пару дней назад все были уверены, что колумбиец уже едет к Симеоне.

12. Стоило Юргену Клоппу сказать, что это не лучшая идея, как переход Бруну Фернандеша в «МЮ» оказался под угрозой. А недавно сообщалось, что кэп «Спортинга» хочет в «Ливерпуль». Зато Бэйла в Мерсисайде не будет.

13. Неймар то остается, то не остается. «ПСЖ» вроде как не хочет его продавать (хотя Тухель еще на прошлой неделе, кажется, смирился с уходом), а «Барса» в лице Бартомеу хочет купить.

14. «Вулверхэмптон» всерьез собрался вытеснить кого-нибудь из топ-6. Команда Жорже Мендеша нацелилась на Хедиру и Кутроне. Берегитесь, старички.

15. Лучший бомбардир чемпионата Алжира Закария Найджи интересен ЦСКА. Москвичи предложили за него 2 млн евро, но, кажется, португальский «Жил Висенте» был понастойчивее.